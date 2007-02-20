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Минск готов активизировать отношения с Суданом

20 февраля 2007 15:20
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Президент Беларуси подтвердил: в нашей внешнеэкономической стратегии эта африканская республика занимает определенное место.

Александр Лукашенко встретился  с Главой Национальной Ассамблеи Судана Ахмедом Эль-Тахером сообщил, что планирует посетить эту страну в самое ближайшее время.

Ахмед Ибрагим Эль-Тахер в беседе с белорусским Президентом передал самые теплые приветствия от главы своего государства - господина Омара Аль-Башира. В ходе встречи речь шла и о торгово-экономическом сотрудничестве двух стран. Александр Лукашенко визит парламентской делегации Судана назвал возможным толчком к интенсификации наших отношений. Сегодня у Беларуси и Судана есть потенциал, уверен глава государства.

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