Министры юстиции стран ЕврАзЭС обсудят сегодня в Санкт-Петербурге создание единой информационно-правовой базы

Руководители министерств юстиции Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана встретятся в рамках очередного заседания Совета министров юстиции при Интеграционном комитете ЕврАзЭС. Кроме того, стороны намерены обсудить комплекс мер по снижению коррупционных рисков национальных законодательств и обменяться опытом работы по проведению антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов.