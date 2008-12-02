Министры юстиции стран ЕврАзЭС обсудят сегодня в Санкт-Петербурге создание единой информационно-правовой базы
Руководители министерств юстиции Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана встретятся в рамках очередного заседания Совета министров юстиции при Интеграционном комитете ЕврАзЭС.
Кроме того, стороны намерены обсудить комплекс мер по снижению коррупционных рисков национальных законодательств и обменяться опытом работы по проведению антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов.