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Министры образования стран СНГ соберутся в Минске

14 мая 2009 06:52
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На встрече пойдёт речь о развитии системы профобучения. Минск на четыре дня станет столицей образования СНГ. Всего в повестке дня конференции – участие в которой примут практически все руководители образовательных ведомств стран Содружества, – свыше десятка вопросов. Главная цель встречи – это повышение роли профтехобразования, кадровых потребностей экономики и социальной сферы государств СНГ. Участники проанализируют опыт Беларуси и других республик, а также Европейского союза. Конференция позволит министрам наладить деловые связи с различными европейскими институтами и фондами.

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