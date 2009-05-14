Министры образования стран СНГ соберутся в Минске

На встрече пойдёт речь о развитии системы профобучения. Минск на четыре дня станет столицей образования СНГ. Всего в повестке дня конференции – участие в которой примут практически все руководители образовательных ведомств стран Содружества, – свыше десятка вопросов. Главная цель встречи – это повышение роли профтехобразования, кадровых потребностей экономики и социальной сферы государств СНГ. Участники проанализируют опыт Беларуси и других республик, а также Европейского союза. Конференция позволит министрам наладить деловые связи с различными европейскими институтами и фондами.