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Министры иностранных дел Союзного государства обсудят вопросы внешней политики

28 февраля 2007 16:36
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Министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов отправился с рабочим визитом в Москву.

28 февраля в российской столице состоится его встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым. Стороны планируют обсудить вопросы согласованных  действий в области внешней политики Союзного государства Беларуси и России.

Тем временем в Минске пройдут политические консультации между Министерствами иностранных дел Беларуси и Украины на уровне заместителей министров. Нашу делегацию на переговорах возглавит первый заместитель главы МИД Василий Пугачев, украинскую - заместитель министра иностранных дел Владимир Хандогий.

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