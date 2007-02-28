Министры иностранных дел Союзного государства обсудят вопросы внешней политики

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов отправился с рабочим визитом в Москву.

28 февраля в российской столице состоится его встреча с главой МИД России Сергеем Лавровым. Стороны планируют обсудить вопросы согласованных действий в области внешней политики Союзного государства Беларуси и России.

Тем временем в Минске пройдут политические консультации между Министерствами иностранных дел Беларуси и Украины на уровне заместителей министров. Нашу делегацию на переговорах возглавит первый заместитель главы МИД Василий Пугачев, украинскую - заместитель министра иностранных дел Владимир Хандогий.