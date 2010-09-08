Министры иностранных дел Беларуси, Украины и Литвы обсудили перспективы инициативы «Восточное Партнерство»

Совместные проекты охватывают широчайший спектр тем. Однако их не малая часть до сих пор существует лишь на бумаге.

Это уже третья встреча подобного формата. И первая в таком составе. С момента прошлогодних переговоров в Киеве глава ведомства не сменился только в Беларуси. Однако о «новой метле» говорить не стоит. Большинство наработок оказались настолько объемными и долгосрочными, что до их утверждения дело дошло только теперь.

Основой Восточного Партнерства должны стать совместные проекты. Они касаются и инфраструктуры границ, и таможенных нюансов. Полный перечень будет готов через месяц.

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:

– Темы, которые мы скомпонуем, будут представлены 2 ноября на встрече «Платформы №2 Восточного партнерства».

Министры отчитались, что называется «по пунктам», журналисты – спросили о наболевшем. К примеру, история вопроса о госгранице Беларуси и Украины насчитывает уже 13 лет. Договор принят и Верховной Радой, и Национальным собранием. Осталась формальность – обменяться ратификационными грамотами. Очередную попытку договориться о сроках наметили на конец месяца.

А вот в двух и трехстороннем формате формальности улаживаются быстрее. К примеру, масштабов Восточного партнерства скоро достигнет и транзитный поезд «Викинг». Географию его перевозок расширят до Турции и Ближнего Востока.

Больше года в статусе проекта остается и соглашение о малом приграничном движении с Литвой. Упрощенный режим пропуска для жителей 50-километровой зоны призван сделать регион одним из самых посещаемых иностранцами. Это станет импульсом для развития и экономики и туризма.

Импульс самому проекту придал год назад Александр Лукашенко. Во время официального визита главы государства в Вильнюс о визах спрашивали и литовцы и белорусы. Ведь попасть на территорию ЕС или теперь уже Таможенного союза, пусть и по спецпропуску – перспектива заманчивая. В первую очередь, для простых жителей обеих стран.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь (09.2010, Вильнюс):

– Скажите, в чем провинился белорусский народ перед Европейским союзом? Что по сравнению с Украиной и Россией в два раза увеличили стоимость шенгена? Если вы не любите Лукашенко, то вы предпринимайте действия против Лукашенко, но не против белорусского народа. Ведь 60 евро виза – для Лукашенко это не проблема. А для людей, которые хотят побывать, допустим, в Литве, 60 евро – это дороговато.

Решать вопрос принялись с дополнительным энтузиазмом. Безвизовая зона теперь на повестке дня практически каждой двухсторонней встречи высокого уровня.

Аудронюс Ажубалис, министр иностранных дел Литвы:

– Я смотрю на решение этого вопроса с определенным оптимизмом.

Сергей Мартынов:

– Оптимизм краткосрочный, в хорошем смысле этого слова.

«Восточное партнерство» в силе уже полтора года. Теперь стало понятно, что рассчитывать на оперативное решение вопросов – слишком оптимистично. В то же время «Друзья Европы», и Беларусь в том числе, дали понять, что партнерство не может быть односторонним. И евроинициативе придется не только прислушаться, но и подписаться под нашими проектами. Под какими? Узнаем уже в декабре. На это время назначена встреча всех министров иностранных дел стран «Восточного Партнерства».

Алексей Мартиненок, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ.