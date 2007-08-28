Министр промышленности на докладе у Главы государства

Количество убыточных промышленных предприятий в Беларуси в первом полугодии текущего года сократилось в 1,5 раза.

Об этом Президенту Александру Лукашенко доложил сегодня министр промышленности Анатолий Русецкий. Глава государства поставил ряд задач, касающихся экономической сферы. В частности, Александр Лукашенко потребовал от Минпрома более активного развития и популяризации отечественных промышленных брендов.

Президенту также было доложено о проектах по реструктуризации отечественной промышленности. Минпром видит хорошие перспективы в создании объединений, в состав которых будут включены предприятия, расположенные в малых и средних городах. В ходе встречи Президента и министра промышленности разговор шел и вокруг темы выноса крупных предприятий из центра столицы. Глава государства потребовал поиска эффективных решений данной проблемы.

Глава государства был также проинформирован об итогах восьмого заседания белорусско-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству, которое недавно состоялось в Тегеране. Комиссия приняла ряд важных решений в том числе, в энергетической сфере. Касаясь темы энергетики, глава Минпрома подчеркнул, что промышленность Беларуси успешно преодолела этап адаптации к работе в условиях новых цен на энергоресурсы.

