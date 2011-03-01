Министр иностранных дел Республики Гамбия прибыл в Беларусь

Это уже второй визит к нам делегации этой африканской страны.

Он предваряет более широкий визит гостей из Гамбии, которые планируется в скором времени, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Страны планируют укрепить сотрудничество во всех сферах.

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Сегодня мы обсуждали, как придать нашим отношениям максимально практический характер, чтобы, после установления доверительных и тёплых политическое отношений, которое состоялось между нашими странами в ходе и по итогам прошлого визита, конвертировать это всё в экономической сфере.

Мамаду Тангара, министр иностранных дел Республики Гамбия:

Мы искренне надеемся на очень плотное сотрудничество с Республикой Беларусь. Я знаю, что мы многому можем научиться у вашей страны, а также это позволит Гамбии выйти на новый уровень развития и стать одной из первый стран, которая выполнит планы и цели развития Миссии тысячелетия ООН.