Министр иностранных дел Республики Гамбия прибыл в Беларусь

Это уже второй визит к нам делегации этой африканской страны.
Он предваряет более широкий визит гостей из Гамбии, которые планируется в скором времени, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Страны планируют укрепить сотрудничество во всех сферах.
Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Сегодня мы обсуждали, как придать нашим отношениям максимально практический характер, чтобы, после установления доверительных и тёплых политическое отношений, которое состоялось между нашими странами в ходе и по итогам прошлого визита, конвертировать это всё в экономической сфере.
Мамаду Тангара, министр иностранных дел Республики Гамбия:
Мы искренне надеемся на очень плотное сотрудничество с Республикой Беларусь. Я знаю, что мы многому можем научиться у вашей страны, а также это позволит Гамбии выйти на новый уровень развития и стать одной из первый стран, которая выполнит планы и цели развития Миссии тысячелетия ООН.