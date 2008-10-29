Министр иностранных дел Никарагуа прибывает с официальным визитом в Беларусь

Делегация такого ранга – в Беларуси впервые. Цель визита зарубежных гостей – укрепить торгово-экономические отношения. Перспективные направления – поставки на никарагуанский рынок белорусских тракторов, грузовых автомобилей, дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, а также минеральных удобрений. Министр иностранных дел Сергей Мартынов встретится с руководителем никарагуанского внешнеполитического ведомства, пройдут переговоры в Минобразования, запланировано также посещение зарубежными гостями МТЗ, Национальной библиотеки Беларуси, мемориального комплекса "Хатынь".