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Министр иностранных дел Никарагуа прибывает с официальным визитом в Беларусь

29 октября 2008 11:53
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Делегация такого ранга – в Беларуси впервые. Цель визита зарубежных гостей – укрепить торгово-экономические отношения. Перспективные направления – поставки на никарагуанский рынок белорусских тракторов, грузовых автомобилей, дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники, а также минеральных удобрений. Министр иностранных дел Сергей Мартынов встретится с руководителем никарагуанского внешнеполитического ведомства, пройдут переговоры в Минобразования, запланировано также посещение зарубежными гостями МТЗ, Национальной библиотеки Беларуси, мемориального комплекса "Хатынь".

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