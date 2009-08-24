Министр иностранных дел Литвы посетит Беларусь

24-25 августа в Беларуси с частным визитом будет находиться министр иностранных дел Литвы Вигаудас Ушацкас.

Как сообщает пресс-служба литовского МИД, посетить Беларусь и вместе осмотреть места исторического наследия времен Великого княжества Литовского в Лиде, Новогрудке, Несвиже и Мире Ушацкаса пригласил его белорусский коллега Сергей Мартынов. «Визит направлен на развитие сотрудничества соседних стран, и в особенности приграничных районов, в области культуры, туризма, деловых отношений и контактов между населением», — говорится в сообщении.



Во время визита Ушацкас планирует обсудить с Мартыновым и другими представителями местных органов власти вопросы, касающиеся сохранения общего исторического и культурного наследия времен ВКЛ.



С главой белорусского МИД литовский министр также намерен обсудить вопросы двустороннего политического и экономического сотрудничества, перспективы диалога между Беларусью и Евросоюзом, передает БелаПАН.