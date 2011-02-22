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Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Парилья возложил венок к обелиску на площади Победы в Минске

22 февраля 2011 10:16
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Министр иностранных дел Республики Куба Бруно Родригес Парилья с официальным визитом в Беларуси. В Минске пройдет ряд встреч и переговоров, на которых будет обсуждаться широкий спектр двусторонних отношений. Сегодня зарубежный гость по традиции возложил венок к обелиску на площади Победы.

На встречах в Министерстве иностранных дел и Парламенте республики с кубинским гостем стороны рассмотрят вопросы расширения политического и торгово-экономического сотрудничества.

Куба для Беларуси — один из важных партнеров в Латинской Америке. Мы поставляем в эту страну грузовики, тракторы, автозапчасти, шины. Государства активно взаимодействуют на международной арене, в том числе в рамках ООН, Движении неприсоединения и других организациях, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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