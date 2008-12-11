Министр иностранных дел Ирана Манучехр Моттаки – с двухдневным рабочим визитом в Беларуси

Беларусь и Иран отмечают хорошую динамику в реализации совместных проектов и говорят о появлении новых сфер сотрудничества.

Как сообщил премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский на встрече с министром иностранных дел Ирана, в последнее время сделано много, белорусские компании активно работают в Иране, а иранские в Беларуси. Появились и новые направления взаимодействия. В частности, в сфере добычи нефти. Наша страна уже начала разведку на месторождении Джуфейр.

Много сделано и по сближению банковских систем. Премьер заверил, что белорусская сторона готова сделать все возможное, чтобы двусторонние проекты были реализованы. Он отметил, что это очень важно в условиях мирового финансового кризиса.



Сегодня же иранскую делегацию принимали в парламенте Беларуси. «Мы высоко ценим отношения с Ираном», - заявил в Минске председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко. Он отметил, что Беларусь заинтересована в развитии более глубоких отношений с этой Исламской Республикой в международных организациях и в поддержке Ирана на международной арене.

