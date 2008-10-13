Прямой эфир

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов находится с рабочим визитом в Люксембурге

13 октября 2008 07:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Глава внешнеполитического ведомства нашей страны проведет встречи с руководством генерального секретариата Совета ЕС, Европейской комиссии, а также главами МИД некоторых государств-членов Европейского союза. Это первое приглашение представителя белорусского правительства с 2006 года, когда ЕС ввел санкции против Минска, заключающиеся в визовых ограничениях в отношении ряда представителей белорусского руководства и чиновников, а также в исключении Беларуси из системы преференций в торговле с ЕС.

Другие новости рубрики

Все новости
11 октября 2008 14:18

Завершился визит Президента Беларуси в Кыргызстан

10 октября 2008 14:20

Беларусь начинает председательствовать в ЕврАзЭС Такое решение принято сегодня на заседании

10 октября 2008 14:19

Изготавливать и распространять на территории Беларуси детскую порнографию не будут