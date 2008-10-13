Министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов находится с рабочим визитом в Люксембурге

Глава внешнеполитического ведомства нашей страны проведет встречи с руководством генерального секретариата Совета ЕС, Европейской комиссии, а также главами МИД некоторых государств-членов Европейского союза. Это первое приглашение представителя белорусского правительства с 2006 года, когда ЕС ввел санкции против Минска, заключающиеся в визовых ограничениях в отношении ряда представителей белорусского руководства и чиновников, а также в исключении Беларуси из системы преференций в торговле с ЕС.