Министр иностранных дел Беларуси находится в Латвии с деловым визитом

Новости Беларуси. В белорусско-латвийских отношениях нет никаких проблем. В эти дни с визитом в Латвии находится министр иностранных дел нашей страны. Подобные встречи стали уже традиционными. В ходе нынешнего визита обсуждались вопросы, связанные как с двусторонними отношениями, так и с работой на международных площадках, а также региональная ситуация в сфере безопасности.

Стороны договорились об активной работе в решении различных приграничных вопросов, транспортных и логистических. Наращивать планируют и товарооборот. Тем более, в сентябре 2016 года будет проходить седьмой белорусско-латвийский бизнес-форум. А это значит, что ждать можно новых контрактов и договоренностей, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.