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Министерство статистики и анализа Беларуси преобразовано в Национальный статистический комитет

28 августа 2008 11:47
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Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко. Этим решением орган государственной статистики страны выводится из подчинения правительства и становится полностью независимым в своей профессиональной деятельности. Этого требует принятый в 2005 году Европейский кодекс статистической практики.

С изменением статуса органов госстатистики их задачи, функции, права и обязанности не изменяются. Вместе с тем  профессиональная независимость позволит повысить доверие к официальной статистике. Указ вступает в силу через месяц после его официального опубликования, за исключением некоторых пунктов.

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