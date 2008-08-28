Министерство статистики и анализа Беларуси преобразовано в Национальный статистический комитет

Соответствующий указ подписал глава государства Александр Лукашенко. Этим решением орган государственной статистики страны выводится из подчинения правительства и становится полностью независимым в своей профессиональной деятельности. Этого требует принятый в 2005 году Европейский кодекс статистической практики.



С изменением статуса органов госстатистики их задачи, функции, права и обязанности не изменяются. Вместе с тем профессиональная независимость позволит повысить доверие к официальной статистике. Указ вступает в силу через месяц после его официального опубликования, за исключением некоторых пунктов.

