Министерство образования Беларуси: Более 13 тысяч обучающихся получат возможность частично либо полностью возместить свою плату за проживание на квартирах

Впервые в Беларуси введена компенсация расходов по найму жилья для иногородних студентов и учащихся. Помощь получат те, кто учится на дневном отделении за счёт республиканского и местного бюджетов, и при этом не обеспечены местом в общежитии. В Минске размер ежемесячной компенсации составит 3 базовые величины, в других населённых пунктах — 2.

Студенту физического факультета Артёму Головачу ломать голову над расчётами по экономии денег за съёмное жильё не нужно. По новому постановлению Совмина за комнату, которую он снимает, часть расходов компенсирует государство. Нужные справки Артём решил собирать уже с сегодняшнего дня.

Артём Головач, студент БГУ:

Довольно здорово, что возвращают определённую сумму. Потому что любое денежное подспорье для студента — это всегда хорошо. Единственное, что собирать справки нужно какое-то время. Но я думаю, что любой студент потратит часть своего свободного времени на это, чтобы потом съесть лишнюю булочку

Частичные растраты на жильё компенсируют иногородним студентам и учащимся, которые нуждаются в общежитии. Единственное условие — доход в их семьях в среднем на человека не должен превышать 200% бюджета прожиточного минимума. А с 1 ноября он составляет почти 575 тысяч рублей. Решение о возмещении доходов принимает постоянно действующая в учреждениях образования комиссия.

Михаил Черепенников, директор студенческого городка БГУ:

Основная часть наших студентов, не обеспеченных общежитием, входит в число тех, кто может претендовать на компенсацию. Размер компенсации резко увеличился. То есть, если постановлением составлял 20% от базовой величины, то теперь 300%. Это существенный рост.

В Минске компенсация составит 105 тысяч рублей, в других населённых пунктах — 70 тысяч. Через пять дней после подачи документов о доходах семьи и копии договора найма жилья, комиссия принимает решение о возмещении расходов, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Виктор Якжик, заместитель министра образования Республики Беларусь:

По предварительным расчётам, более 13 тысяч обучающихся получат возможность частично либо полностью возместить свою плату за проживание на квартирах. Будет сразу же организована работа в учреждениях образования, действующие там комиссии по социальной поддержке обучающихся получат возможность принимать заявления на возмещение расходов.

Эта компенсация введена в Беларуси впервые. Но шаг навстречу студентам со стороны государства далеко не первый. Так совпало, что для учащейся молодёжи ноябрь начался с хороших новостей. С 1 ноября доплата к стипендии выросла в среднем на 65%, а теперь ещё и компенсация за съёмное жильё.