Прямой эфир

Мингорсуд оставил без изменения приговор Санникову

15 июля 2011 10:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Минский городской суд, рассмотрев сегодня кассационную жалобу, оставил без изменения приговор экс-кандидату на президентский пост Андрею Санникову, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда. 14 мая 2011 года он был приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Суд Партизанского района Минска признал Санникова виновным по ч.1 ст.293 («Организация массовых беспорядков») УК Беларуси. Как следовало из приговора, он был одним из организаторов беспорядков, которые имели место 19 декабря 2010 года в Минске.

Другие новости рубрики

Все новости
14 июля 2011 14:30

В ООН появится новый участник — Южный Судан

12 июля 2011 19:01

Таможенный союз позволит Беларуси, России и Казахстану интегрироваться в глобальную экономику

12 июля 2011 18:58

Александр Лукашенко: Криминал и коррупция пришли к нам, в основном, с Запада