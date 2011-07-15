Мингорсуд оставил без изменения приговор Санникову

Минский городской суд, рассмотрев сегодня кассационную жалобу, оставил без изменения приговор экс-кандидату на президентский пост Андрею Санникову, передает корреспондент БЕЛТА из зала суда. 14 мая 2011 года он был приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Суд Партизанского района Минска признал Санникова виновным по ч.1 ст.293 («Организация массовых беспорядков») УК Беларуси. Как следовало из приговора, он был одним из организаторов беспорядков, которые имели место 19 декабря 2010 года в Минске.