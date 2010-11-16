Мингорисполком определил места для предвыборной агитации

Опубликован перечень помещений для проведения встреч кандидатов в Президенты Республики Беларусь с избирателями, а также для предвыборных собраний, организуемых избирателями в Минске:

Заводской район г. Минска



1. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 120 г. Минска" (ул. Варвашени, 4).



2. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 172 г. Минска" (ул. Охотская, 141).



3. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 162 г. Минска" (ул. Герасименко, 10).



4. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 210 г. Минска" (ул. Бачило, 13).



5. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 144 г. Минска" (ул. А. Красина, 65).



6. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 200 г. Минска" (ул. Бачило, 26).



7. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 43 г. Минска" (ул. Голодеда, 4).



8. Актовый зал ГУО "Гимназия № 14 г. Минска" (ул. Васнецова, 10).



9. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 58 г. Минска" (ул. Народная, 51).



10. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 135 г. Минска" (проезд Голодеда, 7/2).



11. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 46 г. Минска" (ул. Уборевича, 124а).



12. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 77 г. Минска" (ул. Крупской, 10).



13. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 8 г. Минска" (ул. Ангарская, 48/2).



14. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 109 г. Минска" (ул. Ангарская, 24).



15. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 173 г. Минска" (ул. Герасименко, 48).



16. Актовый зал УО "Минский государственный автомеханический колледж" (ул. Социалистическая, 5).



17. Актовый зал УО "Минский государственный профессионально-технический колледж кулинарии" (пр. Партизанский, 70а).



18. Актовый зал УО "Минский государственный профессиональный лицей № 7 строительства" (ул. Машиностроителей, 24).



19. Актовый зал УП "ЖЭС № 40" (ул. Я.Райниса, 9).



20. Актовый зал УП "ЖЭС № 18" (ул. Тухачевского, 16).



21. Актовый зал УП "ЖЭС № 95" (ул. Нестерова, 51).



22. Актовый зал УП "ЖЭС № 36" (ул. Шишкина, 26).



23. Актовый зал УП "ЖЭС № 32" (ул. Голодеда, 71).



24. Актовый зал УП "ЖЭС № 39" (ул. Голодеда, 7).



25. Актовый зал УП "ЖЭС № 28" (ул. Уборевича, 26).



26. Актовый зал УП "ЖЭС № 102" (ул. Бачило, 16).



27. Актовый зал УП "ЖЭС № 106" (ул. Бачило, 7).



28. Актовый зал УП "ЖЭС № 74" (ул. Ангарская, 36).



29. Актовый зал УП "ЖЭС № 87" (ул. Алтайская, 64/1).



30. Актовый зал УП "ЖЭУ № 91" (ул. Герасименко, 26).



31. Актовый зал УП "ЖЭС № 21" (ул. Жилуновича, 29).

Ленинский район г. Минска



32. Актовый зал ГУО "Гимназия № 1 им. Ф.Скорины г. Минска" (пр. Рокоссовского, 138).



33. Актовый зал ГОУ "Средняя школа № 17 г. Минска" (пр. Рокоссовского, 41а).



34. Актовый зал ГОУ "Гимназия № 28 г. Минска" (пр. Рокоссовского, 93).



35. Актовый зал ГОУ "Лицей № 2 г. Минска" (ул. Якубова, 74).



36. Актовый зал ГОУ "Средняя школа № 4 г. Минска" (ул. Красноармейская, 11).



37. Актовый зал ГОУ "Средняя школа № 15 г. Минска" (ул. Якубова, 12).



38. Актовый зал ГОУ "Гимназия № 17 г. Минска" (пр. Рокоссовского, 9).



39. Актовый зал ГОУ "Средняя школа № 24 г. Минска" (ул. Прушинских, 48).



40. Актовый зал ГОУ "Средняя школа № 36 г. Минска" (ул. Якубова, 34).



41. Актовый зал ГОУ "Средняя школа № 40 г. Минска" (ул. Фабричная, 27).



42. Актовый зал ГОУ "Средняя школа № 47 г. Минска" (ул. Фабричная, 7).



43. Актовый зал ГОУ "Средняя школа № 54 г. Минска" (ул. Солнечная, 4).



44. Актовый зал ГОУ "Средняя школа № 55 г. Минска" (ул. Надеждинская, 21).



45. Актовый зал ГОУ "Средняя школа № 111 г. Минска" (ул. Гашкевича, 12).



46. Актовый зал ГОУ "Средняя школа № 118 г. Минска" (пр. Рокоссовского, 128).



47. Актовый зал ГОУ "Средняя школа № 123 г. Минска" (пр. Рокоссовского, 127а).



48. Актовый зал ГОУ "Средняя школа № 129 г. Минска" (ул. Плеханова, 51).



49. Актовый зал ГОУ "Средняя школа № 130 г. Минска" (ул. Я.Лучины, 16).



50. Актовый зал ГОУ "Средняя школа № 134 г. Минска" (ул. Плеханова, 107).



51. Актовый зал ГОУ "Средняя школа № 139 г. Минска" (пр. Рокоссовского, 63/1).



52. Актовый зал ГОУ "Средняя школа № 164 г. Минска" (2-й Велосипедный пер., 36).



53. Актовый зал ГОУ "Средняя школа № 222 г. Минска" (ул. Я.Лучины, 40).



54. Актовый зал КУП "ЖЭУ № 45" (ул. Плеханова, 97/2).



55. Актовый зал КУП "ЖЭУ № 80" (ул. Плеханова,68/4).



56. Актовый зал УП "ЖРЭО Ленинского района г. Минска" (ул. Полевая, 24).



57. Актовый зал дома культуры ОАО "Элема" (ул. Тростенецкая, 5).



58. Библиотека №7 (ул. Плеханова, 97/4).

Московский район г. Минска



59. Актовый зал ГУО "Гимназия № 192 г. Минска" (ул. Космонавтов, 13/2).



60. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 60 г. Минска (ул. К.Либкнехта, 82).



61. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 105 г. Минска" (ул. Хмелевского, 12а).



62. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 101 г. Минска" (пр. Жукова, 27).



63. Актовый зал УО "Белорусский государственный техникум промышленности строительных материалов" (ул. Гурского, 21/2).



64. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 83 г. Минска" (ул. Железнодорожная, 124).



65. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Минска" (пер. 3-й Железнодорожный, 14).



66. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 67 г. Минска" (ул. Алибегова, 5а).



67. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 165 г. Минска" (пр. Газеты "Звязда", 6).



68. Актовый зал ГУО "Гимназия № 10 г. Минска" (ул. Голубева, 29).



69. Актовый зал ГУО "Гимназия № 146 г. Минска" (пр. Газеты "Правда", 48).



70. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 25 г. Минска" (ул. Я.Чечота, 20).



71. Актовый зал ГУО "Гимназия № 12 г. Минска" (ул. Голубева, 10).



72. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 181 г. Минска" (пр. Газеты "Звязда", 65).



73. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 218" г. Минска" (ул. Есенина, 13).



74. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 26 г. Минска" (ул. Л.Сапеги, 15).



75. Актовый зал ГУО "Гимназия № 61 г. Минска" (ул. Слободская, 101).



76. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 213 г. Минска" (пр. Любимова, 27).



77. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 209 г. Минска" (ул. Рафиева, 91).



78. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 208 г. Минска" (пр. Любимова, 31).



79. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 205 г. Минска" (ул. Есенина, 125).

Октябрьский район г. Минска



80. Актовый зал ГУО "Гимназия №74 г. Минска" (ул. Артиллеристов, 15).



81. Актовый зал ГУО "Гимназия №75 г. Минска" (ул. Свердлова, 30).



82. Актовый зал ГУО "Общеобразовательная средняя школа №1 г. Минска" (ул. Чкалова, 3а).



83. Актовый зал ГУО "Общеобразовательная средняя школа №168 г. Минска" (ул. Жуковского, 10/5).



84. Актовый зал ГУО "Общеобразовательная средняя школа №90 г. Минска" (ул. Чкалова, 15/3).



85. Актовый зал ГУО "Общеобразовательная средняя школа №194 г. Минска" (ул. Киреева, 17).



86. Актовый зал ГУО "Общеобразовательная средняя школа №119 г. Минска" (ул. Ландера, 120).



87. Актовый зал ГУО "Общеобразовательная средняя школа №71 г. Минска" (ул. Корженевского, 29).



88. Актовый зал ГУО "Общеобразовательная средняя школа №110 г. Минска" (ул. Брестская, 66).



89. Актовый зал ГУО "Общеобразовательная средняя школа №52 г. Минска" (ул. л-та Кижеватова, 70).



90. Актовый зал ГУО "Общеобразовательная средняя школа №89 г. Минска" (ул. Пуховичская, 21).



91. Актовый зал ГУО "Общеобразовательная средняя школа №11 г. Минска" (ул. Асаналиева, 14).

Партизанский район г. Минска



92. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 133 г. Минска" (ул. Фроликова, 31/2).



93. Актовый зал ГУО "Гимназия № 5 г. Минска" (ул. Менделеева, 14).



94. Актовый зал ГУО "Центр творчества детей и молодежи Партизанского района г. Минска" (ул. Уральская, 41).



95. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 182 г. Минска" (ул. Карвата, 20).



96. Актовый зал администрации Партизанского района г. Минска (ул. Захарова, 53).



97. Актовый зал ГУО "Гимназия № 7 г. Минска" (ул. Захарова, 58).



98. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 86 г. Минска" (пер. Козлова, 11).



99. Актовый зал УО "Минский государственный лингвистический университет" (ул. Захарова, 21).



100. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 22 г. Минска" (ул. Грицевца, 9).



101. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 87 г. Минска" (ул. Щербакова, 23).



102. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 223 г. Минска" (ул. Солтыса, 42).



103. Актовый зал УО "Международный государственный экологический университет им. А.Д.Сахарова" (ул. Долгобродская, 23).

Первомайский район г. Минска



104. Клуб "Ракетчик" УО "Военная академия Республики Беларусь" (ул. Фогеля, 1).



105. Актовый зал УП "ЖРЭО Первомайского района г. Минска" (ул. Кедышко, 27).



106. Актовый зал УП "ЖЭУ № 86" (ул. Филимонова, 47а).



107. Актовый зал УП "ЖЭУ № 35" (ул. Калиновского, 55).



108. Актовый зал УП "ЖЭУ № 107" (ул. Острошицкая, 7).



109. Актовый зал УП "ЖЭУ № 118" (ул. Героев 120 дивизии, 18).



110. Актовый зал УП "ЖЭУ № 96" (ул. Никифорова, 12).



111. Актовый зал УП "ЖЭУ № 33" (ул. Новгородская, 7).



112. Актовый зал УП "ЖЭУ № 61" (ул. Тикоцкого, 34/2).



113. Актовый зал УП "ЖЭУ № 100" (ул. Шугаева, 19/3).



114. Актовый зал УП "ЖЭУ № 123" (ул. Гуртьева, 7).



115. Актовый зал УП "ЖЭУ № 52" (пр. Независимости, 133).



116. Актовый зал УО "Минский государственный профессионально-технический колледж торговли" (ул. Ботаническая, 13).



Советский район г. Минска



117. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 91 г. Минска" (ул. Краснозвездная, 25).



118. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Минска" (ул. Кропоткина, 74).



119. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 187 г. Минска" (ул. Куйбышева, 65).



120. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 53 г. Минска" (ул. Беды, 9).



121. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 28 г. Минска" (ул. Богдановича, 76).



122. Актовый зал ГУО "Гимназия № 30 г. Минска" (ул. Куйбышева, 79/2).



123. Актовый зал учебного корпуса № 1 ГУО "Гимназия № 6 г. Минска" (ул. Восточная, 40).



124. Актовый зал учебного корпуса № 2 ГУО "Гимназия № 6 г. Минска" (ул. Некрасова, 24).



125. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 178 г. Минска" (ул. Восточная, 68).



126. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 122 г. Минска" (ул. Гамарника, 19).



127. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 78 г. Минска" (ул. Неждановой, 36).



128. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 147 г. Минска" (ул. Мирошниченко, 35а).



129. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 64 г. Минска" (ул. Куйбышева, 63).



130. Актовый зал ГУО "Гимназия № 8 г. Минска" (ул. Я.Коласа, 41).



131. Актовый зал ГУО "Гимназия № 15 г. Минска" (ул. Богдановича, 84).



132. Актовый зал ГУО "Гимназия № 22 г. Минска" (ул. Гамарника, 8).



Фрунзенский район г. Минска



133. Актовый зал ГУО "Гимназия № 4 г. Минска" (ул. Кунцевщина, 18).



134. Актовый зал ГУО "Гимназия № 19 г. Минска" (пр. Пушкина, 48).



135. Актовый зал ГУО "Гимназия № 20 г. Минска" (ул. Одинцова, 89).



136. Актовый зал ГУО "Гимназия № 27 г. Минска" (ул. Я. Мавра, 10а).



137. Актовый зал ГУО "Гимназия № 31 г. Минска" (ул. Мазурова, 6).



138. Актовый зал ГУО "Гимназии № 33 г. Минска" (ул. Шаранговича, 42).



139. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 6 г. Минска" (ул. Янковского, 23).



140. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Минска" (пр. Пушкина, 5а).



141. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 12 г. Минска" (ул. Скрипникова, 38).



142. Конференц-зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 16 г. Минска" (ул. Бирюзова, 13).



143. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 23 г. Минска" (ул. П.Панченко, 56).



144. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 38 г. Минска" (ул. Бельского, 59а).



145. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 32 г. Минска" (ул. Д.Сердича, 26).



146. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 49 г. Минска" (ул. Колесникова, 14).



147. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 81 г. Минска" (ул. Ольшевского, 70).



148. Актовый зал УО "Минский государственный профессионально-технический колледж легкой промышленности" (ул. Тимирязева, 9а).



149. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 99 г. Минска" (ул. Берута, 13).



150. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 116 г. Минска" (ул. Матусевича, 5).



151. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 125 г. Минска" (ул. Жудро, 15).



152. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 126 г. Минска" (ул. Я.Мавра, 35).



153. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 127 г. Минска" (ул. Берута, 12).



154. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 128 г. Минска" (ул. Ольшевского, 59).



155. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 132 г. Минска" (ул. П.Глебки, 86).



156. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 136 г. Минска" (ул. Д.Сердича, 5).



157. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 138 г. Минска" (ул. Одоевского, 34).



158. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 140 г. Минска" (ул. П.Глебки, 30).



159. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 150 г. Минска" (ул. П.Глебки, 116).



160. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 151 г. Минска" (ул. Одинцова, 12).



161. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 157 г. Минска" (ул. Бурдейного, 29).



162. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 158 г. Минска" (ул. Федорова, 6).



163. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 159 г. Минска" (ул. Одинцова, 30).



164. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 167 г. Минска" (ул. Якубовского, 46).



165. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 175 г. Минска" (ул. Лобанка, 84).



166. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 179 г. Минска" (ул. Лещинского, 21).



167. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 185 г. Минска" (ул. Притыцкого, 88).



168. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 193 г. Минска" (ул. Кунцевщина, 10).



169. Актовый зал ГУО "Гимназия № 13 г. Минска" (ул. Одинцова, 32).



170. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 201 г. Минска" (ул. Кунцевщина, 20).



171. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 212 г. Минска" (ул. Лобанка, 95).



172. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 217 г. Минска" (ул. Горецкого, 71).



173. Актовый зал ГУО "Центр художественного творчества учащихся Фрунзенского района г. Минска" (ул. Одинцова, 10).



174. Актовый зал ГУО "Межшкольный учебно-производственный комбинат № 1 Фрунзенского района г. Минска" (ул. Харьковская, 88).



175. Актовый зал УО "Государственный профессионально технический колледж хлебопечения" (ул. Якубовского, 43).



176. Актовый зал филиала "Индустриально-педагогический колледж" УО "Республиканский институт профессионального образования"



(ул. Матусевича, 24).



177. Актовый зал ГУ "Минский районный центр культуры" (ул. Вышелесского, 7).



178. Актовый зал УП "ЖРЭО № 2 Фрунзенского района г. Минска" (ул. Матусевича, 42).



179. Актовый зал УП "ЖЭС № 17" (ул. Притыцкого, 18/4).



180. Актовый зал УП "ЖЭС № 37" (ул. Притыцкого, 46).



181. Актовый зал УП "ЖЭС № 43" (ул. Ольшевского, 57).



182. Актовый зал УП "ЖЭС № 53" (ул. Жудро, 67а).



183. Актовый зал УО "Белорусская государственная хореографическая гимназия-колледж" (ул. Притыцкого, 35).



184. Актовый зал УП "ЖЭС № 57" (ул. Лынькова, 59).



185. Актовый зал УП "ЖЭС № 60" (ул. Д.Сердича, 10).



186. Актовый зал УП "ЖЭС № 66" (ул. П.Глебки, 118).



187. Актовый зал КУП "ЖЭУ № 76" (ул. Шаранговича, 39).



188. Актовый зал УП "ЖЭС № 101" (ул. Лещинского, 19).



189. Актовый зал УП "ЖЭС № 117" (ул. Лобанка, 86).



Центральный район г. Минска



190. Актовый зал Центральной районной организации общественного объединения "Белорусское товарищество инвалидов по зрению" (ул. Червякова, 8/1).



191. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 37 г. Минска" (Старовиленский тракт, 30).



192. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 180 г. Минска" (ул. Радужная, 8/3).



193. Актовый зал ЧУО "Институт парламентаризма и предпринимательства" (ул. Тимирязева, 65а).



194. Актовый зал УП "ЖЭС № 20" (ул. Червякова, 23).



195. Актовый зал УП "ЖЭС № 27" (ул. Орловская, 24).



196. Актовый зал УП "ЖРЭО Центрального района г. Минска" (ул. Комсомольская, 20а).



197. Актовый зал ГУО "Гимназия № 3 г. Минска" (ул. В.Хоружей, 46/3).



198. Актовый зал ГУО "Специальная средняя общеобразовательная школа № 188 г. Минска для детей с нарушениями зрения" (ул. М.Богдановича, 35).



199. Актовый зал ГУО "Гимназия № 29 г. Минска" (ул. Мельникайте, 13).



200. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 44 г. Минска" (пр. Победителей, 3а).



201. Актовый зал ГУО "Гимназия № 34 г. Минска" (ул. Азизова, 3).



202. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 35 г. Минска" (ул. Азизова, 6).



203. Актовый зал ГУО "Гимназия № 16 г. Минска" (ул. Л.Украинки, 2).



204. Актовый зал ГУО "Средняя общеобразовательная школа № 48 г. Минска" (ул. Тарханова, 14).