Минчане выбирают президента

Высокая активность избирателей наблюдается в столице с самого утра.На участке в Минском государственном лингвистическом университете досрочно проголосовали уже около половины всех зарегистрированных в списках. А сегодня люди приходят в хорошем настроении, целыми семьями. Для многих выборы по-прежнему праздник. Особенно для тех граждан страны, которые впервые в жизни воспользовались своим конституционным правом. В 9 часов утра на избирательном участке №18 в столице проголосовал предстоятель Белорусской православной церкви Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, Патриарший Экзарх Всея Беларуси. С 1978 года Кирилл Варфоломеевич Вахромеев является гражданином Республики Беларусь. Владыко говорит, что ему дорога эта страна, и выбор его был однозначным. Для тех, кто в день выборов оказался в больнице, в каждом лечебном учреждении организованы закрытые избирательные участки. В городской клинической больнице скорой медицинской помощи с восьми часов утра открыты двери для избирателей. В роли участников комиссии выступили врачи. Для больных, у которых есть возможность выйти из палат, организован избирательный участок. К лежачим больным врачи из комиссии приходили в палаты со специальной урной для голосования.