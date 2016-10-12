Новости Беларуси. Михаил Мясникович возглавил Совет Республики, вице-спикером сената стала Марианна Щеткина.

В новом составе верхней палаты Парламента – 90% новые лица.

Среди них врачи, педагоги, дипломаты, руководители промышленных предприятий и агрохолдингов. Сегодня же сенаторы выбрали руководителей пяти постоянных комиссий и определились, в какой из них будут работать в течение всего шестого созыва.

Обозначили парламентарии и задачи, которые предстоит решать. Среди них – развитие предпринимательской инициативы, повышение роли местных советов депутатов и международного сотрудничества.

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Несмотря на то, что законодательство нашей страны у нас сформировано достаточное полное, сейчас надо идти в глубину, чтобы законы наши носили не рейтинговый характер, а были, содержали нормы прямого действия. Мы состоялись как государство во всех отношениях. Наша социально-экономическая модель известна и она оправдана временем. Мы узнаваемы в мире, поэтому сейчас то, что, может быть, еще прорабатывалось с каким-то определенным допуском или, будем так говорить, в порядке некоего эксперимента, сейчас может уже основательно быть закреплено как норма закона прямого действия.

Белорусские парламентарии будут активнее налаживать связи с коллегами из объединенной Европы и стран Юго-Восточной Азии. Причем диалог с ЕС сенаторы хотят выстраивать не только в рамках интеграционных структур, но и напрямую с национальными парламентами.

Белорусские сенаторы настроены сохранить и паритет мнений и интересов в Парламентском собрании Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.