Михаил Мясникович принимает участие в Глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН в Баку

Новости Беларуси. Беларусь выступает за устранение политических, экономических, социальных, религиозных и культурных барьеров в мире. Об этом заявил председатель Совета Республики Национального собрания нашей страны, выступая на глобальном форуме Альянса цивилизаций ООН.

Михаил Мясникович особо подчеркнул важность неукоснительного соблюдения такого принципа международного права, как невмешательство во внутренние дела суверенных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум Альянса цивилизаций, который в эти дни проходит в столице Азербайджана Баку, собрал более двух тысяч гостей, включая глав государств и правительств стран-членов ООН, политических лидеров, представителей международных и региональных организаций.