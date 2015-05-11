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Михаил Мясникович: Беларусь многому учится у китайских партнеров и стремится заимствовать их опыт

11 мая 2015 16:50
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Новости Беларуси. 11 мая состоялась встреча лидера КНР с председателями верхней и нижней палат белорусского парламента. Во время общения Михаил Мясникович отметил, что в Беларуси государственный визит китайской делегации во главе со Си Цзиньпином оценивают как исторический и весьма успешный.

А подписанные накануне документы открывают новый этап двусторонних отношений. Он отметил, что Беларусь многому учится у китайских партнеров и стремится заимствовать их опыт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Беларусь-Китай # Международное сотрудничество # Михаил Мясникович

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