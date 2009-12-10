МИД: в отношениях Беларуси и НАТО нет никаких проблем

Об этом заявил представитель управления международной безопасности и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Беларуси Олег Вонсяк"Меня пригласили выступить на этом семинаре по теме актуальных проблем отношений Беларуси и НАТО. Но, с моей точки зрения, в них нет никаких проблем", - сказал дипломат на международном семинаре "НАТО: современные и будущие вызовы", организованном в МинскеПо словам Олега Вонсяка, в последнее время между Секретариатом НАТО и белорусским представительством в Брюсселе возрастает взаимопонимание и все более усиливаются конструктивные контакты.В свою очередь, представитель отдела по вопросам политики и безопасности штаб-квартиры НАТО Лорри Уолкер отметил: мы хотим улучшить наше понимание, представление друг о друге. Это позволит нам избежать потенциальных проблем и выгодно работать вместе".Новая Стратегическая концепция НАТО будет представлена осенью 2010 года во время саммита Североатлантического альянса в Лиссабоне.По словам Лорри Уолкера, в настоящее время разработка новой концепции находится на стадии рефлексии, т.е. подробного анализа и экспертных консультаций. На ближайшее время запланирована серия открытых экспертных семинаров, во время которых будут обсуждаться детали формируемого проекта документа. В частности, в Осло пройдет семинар по политике открытых дверей альянса, на котором будет затрагиваться и тема партнерства НАТО со странами Восточной Европы и Беларуси в их числе.В разработке Стратегической концепции альянса принимают участие ведущие политические эксперты мира, например, бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт. В экспертных коллегиях активно представлены транснациональные корпорации, в том числе нефтяной концерн "Шелл".Представитель НАТО отметил, что если в начале своей деятельности Североатлантический альянс ставил главной целью территориальную защиту и силовое (в том числе ядерное) сдерживание агрессора, то "сегодня основную массу повседневной деятельности составляют консультации, переговоры, управление кризисными ситуациями и проведение миротворческих операций", передает корреспондент БЕЛТА