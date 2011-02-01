МИД России: Односторонние санкции в отношении Беларуси контрпродуктивны

Об этом заявил сегодня официальный представитель МИД Российской Федерации.

«Последовательная позиция России заключается в необходимости самого широкого вовлечения Беларуси, как суверенного европейского государства, в процессы международного сотрудничества. В этом стратегическом контексте применение против Беларуси по политическим мотивам односторонних санкций в расчете на подрыв социально-экономической стабильности в стране будет иметь контрпродуктивный характер», — заявили в МИД России.

Свое мнение относительно решения совета ЕС высказывают многие зарубежные политики, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Вадим Густов, член комитета по делам СНГ, сенатор:

Санкции со стороны Евросоюза и США носят половинчатый характер, и они нацелены прежде всего не против Лукашенко, а только для того, чтобы понудить его освободить лидеров оппозиции, и это позволит политикам из Евросоюза сохранить лицо.

Лефтэрис Элефтэриу, член правления «Агентства по продвижению инвестиций на Кипре»:

У нас нет никаких политических вопросов и сложностей с Беларусью. Наши министры и другие официальные лица никогда не давали нам распоряжений не вести дела с определёнными странами. Напротив — мы привлекаем как можно больше инвесторов из-за границы.

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