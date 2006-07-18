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МИД России и российское посольство в Бейруте окажут полное содействие гражданам Беларуси в эвакуации из Ливана

18 июля 2006 12:00
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Как сообщило руководство "Белавиа", эвакуируемые из Ливана белорусы прибудут в Минск 21 или 26 июля. В настоящее время выясняется точное число находящихся в зоне конфликта белорусов и организуется их доставка в столицу Сирии.В виду того, что аэропорт Бейрута из-за разрушения взлетно-посадочных полос не в состоянии принимать или отправлять самолеты, единственно возможным вариантом доставки белорусов остается организация рейсов из Дамаска. Предполагается, что из столицы Сирии в столицу Беларуси прибудет до 150 наших граждан.

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