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МИД России и Беларуси сверяют позиции

01 июня 2006 10:42
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В Минске проходят консультации между министерствами иностранных дел Беларуси и России. Белорусскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Виктор Гайсёнок, российскую - заместитель главы внешнего политического ведомства РФ Александр Яковенко.Главная тема - взаимодействие двух стран по основным вопросам повестки дня 61-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Также политики планируют обсудить эффективность предпринимаемых усилий ООН в решении актуальных проблем, реагирование международного сообщества на новые вызовы и угрозы XXI века, урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.

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