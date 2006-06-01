МИД России и Беларуси сверяют позиции

В Минске проходят консультации между министерствами иностранных дел Беларуси и России. Белорусскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Виктор Гайсёнок, российскую - заместитель главы внешнего политического ведомства РФ Александр Яковенко.Главная тема - взаимодействие двух стран по основным вопросам повестки дня 61-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Также политики планируют обсудить эффективность предпринимаемых усилий ООН в решении актуальных проблем, реагирование международного сообщества на новые вызовы и угрозы XXI века, урегулирование ситуации на Ближнем Востоке.