МИД: Против Беларуси ведется деструктивная информационная война

Об этом заявил начальник управления информации, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Андрей Савиных.

Дело в том, что последнее время на зарубежных сайтах появилась информация о якобы избиении посла Венгрии в Беларуси Ференца Контра во время массовых беспорядков в Минске 19 декабря.

Андрей Савиных, начальник управления информации, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Появление такого рода статей, особенно в интернете, совершенно очевидно свидетельствует о том, что против Беларуси ведется деструктивная информационная война. Используется ложь, чтобы поставить по сомнение результаты президентских выборов и свободного волеизъявления белорусского народа. Мы уверены, что таким образом извратить ситуацию не получится, и рано или поздно время расставит все по своим местам.

Для разъяснения ситуации мы связались с Посольством Венгерской Республики в Беларуси. Временный поверенный диппредставительства Ласло Дароци информацию об избиении посла в Минске 19 декабря опроверг, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».