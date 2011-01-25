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МИД: Против Беларуси ведется деструктивная информационная война

25 января 2011 20:31
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Об этом заявил начальник управления информации, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Андрей Савиных.

Дело в том, что последнее время на зарубежных сайтах появилась информация о якобы избиении посла Венгрии в Беларуси Ференца Контра во время массовых беспорядков в Минске 19 декабря.

Андрей Савиных, начальник управления информации, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:
Появление такого рода статей, особенно в интернете, совершенно очевидно свидетельствует о том, что против Беларуси ведется деструктивная информационная война. Используется ложь, чтобы поставить по сомнение результаты президентских выборов и свободного волеизъявления белорусского народа. Мы уверены, что таким образом извратить ситуацию не получится, и рано или поздно время расставит все по своим местам.

Для разъяснения ситуации мы связались с Посольством Венгерской Республики в Беларуси. Временный поверенный диппредставительства Ласло Дароци информацию об избиении посла в Минске 19 декабря опроверг, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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