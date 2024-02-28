МИД: незаконные ограничительные меры против Беларуси могут стать легитимным основанием для новых уголовных дел
Незаконные ограничительные меры, которые вводятся против Беларуси, могут стать легитимным основанием для новых уголовных дел в отношении инициировавших их лиц. Об этом заявили в белорусском МИД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там изучили однотипные заявления Евросоюза и отдельных стран в связи с состоявшимся у нас единого дня голосования. Западная риторика изобилует откровенными фальсификациями, множеством оторванных от реальности пассажей и лозунгов.
МИД Беларуси:
Не иначе как циничным двуличием можно характеризовать заявленную Евросоюзом «поддержку народа Беларуси» на фоне бесчисленных экономических ограничений против нашей страны. Как запреты в торговле, так и остановка авиа- и пассажирского железнодорожного сообщения, закрытие пунктов пропуска, введение де-факто запрета на поставки в Беларусь жизненно важных лекарств, принудительный запрет на функционирование санаториев для детей и иные ограничительные меры ЕС на взаимодействие с Беларусью носят огульный коллективный характер и нацелены на подавляющее большинство обычных белорусов. Обращаем внимание, что наша страна инициативно не сделала ни одного шага, направленного против ЕС, бизнеса или его граждан.
В ведомстве подчеркнули, что декларирование Евросоюзом его озабоченностей вопросами внутренней политики нашей страны выглядит бессмысленным при одновременном отказе от прямого взаимодействия с властями независимой и суверенной Беларуси. Ее народ обладает достаточной мудростью, чтобы самостоятельно определять формы народовластия. В МИД, несмотря на санкционное давление со стороны Запада и военно-политическую напряженность, тем не менее напомнили Евросоюзу о сферах, где стороны могли бы работать сообща.