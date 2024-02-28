МИД: незаконные ограничительные меры против Беларуси могут стать легитимным основанием для новых уголовных дел

Незаконные ограничительные меры, которые вводятся против Беларуси, могут стать легитимным основанием для новых уголовных дел в отношении инициировавших их лиц. Об этом заявили в белорусском МИД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там изучили однотипные заявления Евросоюза и отдельных стран в связи с состоявшимся у нас единого дня голосования. Западная риторика изобилует откровенными фальсификациями, множеством оторванных от реальности пассажей и лозунгов.