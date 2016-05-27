МИД Беларуси высказался по поводу упреков Литвы в безопасности возводимой БелАЭС

Новости Беларуси. Ряд громких заявлений 27 мая прозвучало в МИДе нашей страны. Глава внешнеполитического ведомства сообщил о подготовке визитов Президента Беларуси в западном направлении. В то же время, в республике готовы встречать Папу Римского. Министр уточнил, что пока о конкретных сроках речь не ведется, но есть принципиальная готовность.

Высказал Владимир Макей и позицию в адрес соседней Литвы, которая в последнее время упрекает нашу страну в безопасности возводимой Белорусской атомной электростанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Реакторы предыдущего поколения, а мы собираемся строить реактор 3+. Так вот реакторы предыдущего поколения работают в Чехии, Словакии, Венгрии, Финляндии и в ряде других стран, Болгарии. И к ним никаких претензий с точки зрения безопасности нет. Мы же возводим новый реактор, усовершенствованный с точки зрения безопасности. То есть фактически в нем присутствует еще больший уровень защиты, обеспечен больший уровень безопасности. И поэтому нам непонятна такая реакция наших литовских партнеров.