МИД Беларуси: В стране подготовлен список лиц, которым запрещен въезд на территорию республики

Об этом заявили в МИД Республики Беларусь, комментируя введение ответных мер на санкции Европейского Союза и США в отношении нашей страны.

В список включены лица, которые предпринимают деструктивные действия в отношении Беларуси и наносят ущерб международному сотрудничеству, – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Андрей Савиных, начальник управления информацией, пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

Усилен контроль за незаконным и нелегальным финансированием на территории Беларуси политической деятельности через иностранные объединения и фонды, а также их представительства. Беларусь будет продолжать контакты с западными партнерами, однако все визиты европейских и американских делегаций политического уровня будут осуществляться при наличии официального приглашения от органов законодательной и исполнительной власти Беларуси.

Республика Беларусь оставляет за собой право на ответные ограничительные мероприятия в порядке реагирования на иные действия ЕС и США.

Республика Беларусь остается открытой к конструктивному и взаимоуважительному диалогу и взаимодействию.