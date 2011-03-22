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МИД Беларуси: В стране подготовлен список лиц, которым запрещен въезд на территорию республики

22 марта 2011 18:28
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Об этом заявили в МИД Республики Беларусь, комментируя введение ответных мер на санкции Европейского Союза и США в отношении нашей страны.

В список включены лица, которые предпринимают деструктивные действия в отношении Беларуси и наносят ущерб международному сотрудничеству, – подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Андрей Савиных, начальник управления информацией, пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:
Усилен контроль за незаконным и нелегальным финансированием на территории Беларуси политической деятельности через иностранные объединения и фонды, а также их представительства. Беларусь будет продолжать контакты с западными партнерами, однако все визиты европейских и американских делегаций политического уровня будут осуществляться при наличии официального приглашения от органов законодательной и исполнительной власти Беларуси.
Республика Беларусь оставляет за собой право на ответные ограничительные мероприятия в порядке реагирования на иные действия ЕС и США.
Республика Беларусь остается открытой к конструктивному и взаимоуважительному диалогу и взаимодействию.

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