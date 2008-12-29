МИД Беларуси рекомендовало гражданам нашей страны воздержаться от поездок в Израиль

Это связано с ситуацией в секторе Газа. Причина - в связи с эскалацией напряженности в этом регионе.

Сегодня ближневосточный конфликт набрал новые обороты. Израильская авиация нанесла минувшей ночью новые удары по сектору Газа. Среди целей оказался университет и рыбацкий поселок. Число погибших превысило 300 человек.

Посол Зеев Бен – Арье каждый день с замиранием сердца ожидает новостей из Тель-Авива. Сегодня израильская дипмиссия распространила официальное заявление по поводу событий на юге страны и в секторе Газа. Главный лейтмотив – Израиль сделал всё возможное, чтобы мирным путем обеспечить спокойствие в этих районах.

Сегодня положено начало так называемой третьей интифаде. Причем в этой интифаде досталось даже третьей стороне - Египту. Уже сегодня число жертв газского конфликта превышает 300 человек.

Мировое сообщество пока не выработало единой точки зрения на противостояние в секторе Газа. Но Совет безопасности ООН уже выразил свою озабоченность эскалацией насилия в секторе Газа. И призвал обе стороны прекратить боевые действия и вернуться к политическому диалогу. И пока политики ищут компромисс, рядовые граждане обеих сторон каждый день страдают от этого порядком затянувшегося конфликта.

Израильская авиация нанесла минувшей ночью новые удары по сектору Газа. Среди целей - университет и рыбацкий поселок. Число погибших превысило 300 человек. Больницы переполнены, не хватает врачей и медикаментов. В зоне боевых действий оказалось около 200 российских граждан, в основном, это женщины и дети. Российская дипмиссия решает вопрос об их эвакуации. А белорусский МИД настоятельно рекомендует отказаться от поездок в этот регион.

Действия Израиля, как того и следовало ожидать, яро критикуются во всем арабском мире, а также в ряде неарабских мусульманских государств. Своими действиями правительство Израиля преследует одну важную цель: заставить Хамас и другие экстремистские группировки боевиков прекратить запуски ракет и подписаться под новым перемирием с Израилем. Пока же этот конфликт, по сути, становится самым кровопролитным в истории арабо-еврейских отношений за последние 60 лет.

