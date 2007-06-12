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МИД Беларуси подтвердил гибель белорусской гражданки в Токио

12 июня 2007 16:34
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Погибшая проживала в японской столице со своим супругом, который работал по контракту в стране Восходящего Солнца.Обстоятельства несчастного случая уточняются. Ранее сообщалось, что женщина выпала с балкона восьмого этажа жилого дома на территории торгпредства России в Токио, где они с мужем арендовали квартиру. Однако, по словам представителей торгпредства, случайно выпасть из окна или с балкона этого здания невозможно, поэтому не исключена версия самоубийства.

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