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МИД Беларуси осуждает теракт в Египте

26 апреля 2006 07:56
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Министерство иностранных дел Беларуси <решительно осуждает террористические действия, совершенные в отношении египетских и иностранных граждан и выступает против любых форм проявления экстремизма>.Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, распространенном вчера вечером. <Беларусь убеждена в необходимости усиления координации действий международного сообщества по борьбе с терроризмом, а также в недопустимости использования террора в отношении ни в чем неповинных людей для достижения каких бы то ни было политических целей>, - говорится в заявлении.

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