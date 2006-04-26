МИД Беларуси осуждает теракт в Египте

Министерство иностранных дел Беларуси <решительно осуждает террористические действия, совершенные в отношении египетских и иностранных граждан и выступает против любых форм проявления экстремизма>.Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, распространенном вчера вечером. <Беларусь убеждена в необходимости усиления координации действий международного сообщества по борьбе с терроризмом, а также в недопустимости использования террора в отношении ни в чем неповинных людей для достижения каких бы то ни было политических целей>, - говорится в заявлении.