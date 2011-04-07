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МИД Беларуси: Инициатива о направлении в Беларусь «миссии докладчика» ОБСЕ не имеет оснований

07 апреля 2011 12:08
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Министерство иностранных дел Республики Беларусь констатирует, что отдельные страны Запада продолжают политику силового давления на Республику Беларусь, пытаясь задействовать любые доступные средства.

Андрей Савиных, начальник управления информации, пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:
Сейчас они стараются втянуть в этот процесс Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Группа государств, манипулируя имеющимися в документах ОБСЕ процедурными пробелами, выступила с инициативой о направлении в нашу страну «миссии докладчика», не имея для этого каких бы то ни было оснований.

Произвольная, в духе «двойных стандартов», интерпретация документов ОБСЕ, дискриминационные инициативы и блоковое мышление противоречат ценностям организации и разрушают ее роль как ключевого форума по вопросам общеевропейской безопасности и сотрудничества.
  
Сегодня мы получили очевидное подтверждение, что действующее председательство ОБСЕ и страны Запада не заинтересованы в объективном и равноправном диалоге.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Беларусь добросовестно и в полном объеме выполняет свои обязательства в рамках ОБСЕ, участвует во всех переговорных процессах и консультациях, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

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