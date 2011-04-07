МИД Беларуси: Инициатива о направлении в Беларусь «миссии докладчика» ОБСЕ не имеет оснований

Министерство иностранных дел Республики Беларусь констатирует, что отдельные страны Запада продолжают политику силового давления на Республику Беларусь, пытаясь задействовать любые доступные средства.

Андрей Савиных, начальник управления информации, пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

Сейчас они стараются втянуть в этот процесс Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Группа государств, манипулируя имеющимися в документах ОБСЕ процедурными пробелами, выступила с инициативой о направлении в нашу страну «миссии докладчика», не имея для этого каких бы то ни было оснований.

Произвольная, в духе «двойных стандартов», интерпретация документов ОБСЕ, дискриминационные инициативы и блоковое мышление противоречат ценностям организации и разрушают ее роль как ключевого форума по вопросам общеевропейской безопасности и сотрудничества.



Сегодня мы получили очевидное подтверждение, что действующее председательство ОБСЕ и страны Запада не заинтересованы в объективном и равноправном диалоге.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Беларусь добросовестно и в полном объеме выполняет свои обязательства в рамках ОБСЕ, участвует во всех переговорных процессах и консультациях, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».