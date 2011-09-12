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МИД Беларуси и Армении подписали план сотрудничества на ближайшие два года

12 сентября 2011 13:50
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Обсуждение взаимодействия Беларуси и Армении продолжилось в МИД нашей страны.

Министр иностранных дел Армении отметил, что в Минске был обсужден широкий круг тем, включая международные, региональные вопросы, сотрудничество в гуманитарной сфере и области науки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:
Наращивание и углубление торгово-экономических отношений — это задача для обеих сторон. Я хотел бы с удовольствием отметить, что в последние годы мы не только интенсивно работаем между двумя правительствами и разными отраслевыми министерствами, но и стали привлекать к этому региональные органы власти Беларуси и Армении.

Эдвард Налбандян, министр иностранных дел Республики Армения:
Сотрудничество между регионами —в этом направлении тоже есть потенциал для расширения и есть наметки на заключение новых протоколов и соглашений между регионами.

# Белоруссия

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