МИД Беларуси и Армении подписали план сотрудничества на ближайшие два года

Обсуждение взаимодействия Беларуси и Армении продолжилось в МИД нашей страны.

Министр иностранных дел Армении отметил, что в Минске был обсужден широкий круг тем, включая международные, региональные вопросы, сотрудничество в гуманитарной сфере и области науки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Наращивание и углубление торгово-экономических отношений — это задача для обеих сторон. Я хотел бы с удовольствием отметить, что в последние годы мы не только интенсивно работаем между двумя правительствами и разными отраслевыми министерствами, но и стали привлекать к этому региональные органы власти Беларуси и Армении.

Эдвард Налбандян, министр иностранных дел Республики Армения:

Сотрудничество между регионами —в этом направлении тоже есть потенциал для расширения и есть наметки на заключение новых протоколов и соглашений между регионами.