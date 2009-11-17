МИД Беларуси: ЕС «подвешивает» процесс нормализации двусторонних отношений

Так прокомментировали во внешнеполитическом ведомстве сегодняшнее заключения Совета ЕС по Беларуси.

Главы министерств иностранных дел Евросоюза объявили о продлении еще на год санкций в отношении ряда белорусских чиновников. В то же время продлен и действовавший с октября прошлого года мораторий на эти санкции. Их полную отмену европейские министры не рассматривали.

В то же время в МИД Беларуси отметили, что данные заключения отражают тенденцию к нормализации отношений между нашей страной и ЕС. Это, в частности, подтверждается готовностью Евросоюза к развитию договорно-правовой базы с нашей страной и намерением начать переговоры об упрощении визового режима для граждан Беларуси.