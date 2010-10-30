МИД Беларуси: Члены ОДКБ создают единое пространство безопасности от Ванкувера до Владивостока

Об этом заявил в Минске советник Управления международной безопасности и контроля над вооружениями МИД РБ на международном семинаре по вопросам Организации Договора о коллективной безопасности, который организовало белорусское общественное объединение «Центр изучения внешней политики и безопасности» при поддержке Женевского центра по демократическому контролю над вооруженными силами.

По словам представителя МИД, "Беларусь активно поддерживает деятельность ОДКБ, мы достаточно активно провели наше председательство три года назад и надеемся, что наше председательство в организации в течение следующего года также пройдет активно. Самое главное, с нашей точки зрения, что Организация договора коллективной безопасности сейчас ведет серьезную работу в плане устранения и предотвращения региональных угроз. В этом плане и Россия, и другие страны ОДКБ, де-факто и де-юре продолжают осуществлять главную стратегическую задачу: создание единого пространства безопасности от Ванкувера до Владивостока на постсоветском пространстве. Не все организации осознают, как много было сделано. Реализуются ежегодные программы в плане борьбы с наркоугрозой, международной, региональной преступностью, торговлей людьми. Только по линии МВД действуют больше 50 межгосударственных и других соглашений в этих сферах".

Гриневич Иван Валерьянович отметил, что МИД внимательно отслеживает процессы интеграции ОДКБ в сложившиеся системы международной, региональной безопасности, и видит, что ОДКБ сейчас активно работает над тем, чтобы занять важную нишу и вносить существенный вклад в программы ООН, ОБСЕ. "Естественно, конкуренция постоянно будет, я абсолютно согласен с представителем секретариата ОДКБ, потому что имеющиеся организации, НАТО и ОБСЕ, как-то пытаются монополизировать деятельность в определенных областях (торговля людьми, наркоугроза). Мне кажется, данные организации не в полной мере осознают важность имеющихся проблем и немножко преуменьшают имеющийся потенциал ОДКБ. Надо готовиться к тому, что конкуренция в этих сферах будет продолжаться", - полагает советник Управления международной безопасности и контроля над вооружениями МИД РБ. - Тем не менее, мне кажется, не следует бояться того, что НАТО будет активным деятелем в данных сферах. В первую очередь, имеется дефицит бюджета. Некоторые страны – члены НАТО уже сегодня не способны оплачивать даже свои ежегодные взносы на обеспечение участия в различных рода операциях, в том числе военных. Естественно многие сферы будут недофинансированы. Кроме того, новая стратегия НАТО показывает, что предстоит серьезное сокращение натовских структур, в первую очередь, персонала центральных органов НАТО. Очевидно, что определенные, важные, направления работы будут отданы, так или иначе, на усмотрение ОДКБ".

"В ближайшее десятилетие потенциал ОДКБ будет еще более задействован, - убежден Гриневич Иван Валерьянович. - Страны Западной Европы и страны ШОС, я думаю, в полной мере оценят, что ОДКБ играет важную роль, и будет проводиться дальнейшая работа по наращиванию сотрудничества с организацией".

Об этом сообщает «Столичное телевидение» со ссылкой на «Центр изучения внешней политики и безопасности».