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МИД: Беларусь выступает за компетентное обсуждение строительства БелАЭС по линии профильных ведомств

05 января 2017 13:20
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Новости Беларуси. Диалог двух стран. Беларусь выступает за компетентное обсуждение строительства Белорусской АЭС по линии профильных ведомств. Об этом 5 января заявили в МИД нашей страны, комментируя назначение Литвой специального посла по вопросам строящейся в Островце атомной электростанции. В числе таких ведомств – учреждения, занимающиеся охраной окружающей среды, энергетикой и экономикой.

Ранее Литва несколько раз выражала обеспокоенность в связи с инцидентами на строящейся в Островце атомной станции.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:
Если литовской стороне для более эффективного диалога с нами требуется координатор в стенах МИД, то это ее право, и это можно только приветствовать. Если же данный пост учреждается лишь в целях дальнейшей политизации вопроса, переноса дискуссий на международные площадки, которые зачастую не имеют никакого отношения ни к ядерной тематике, ни к энергетике, ни к экологии, то в этом случае это скорее контрпродуктивный шаг.

# АЭС в Беларуси # Дмитрий Мирончик

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