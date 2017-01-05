МИД: Беларусь выступает за компетентное обсуждение строительства БелАЭС по линии профильных ведомств

Новости Беларуси. Диалог двух стран. Беларусь выступает за компетентное обсуждение строительства Белорусской АЭС по линии профильных ведомств. Об этом 5 января заявили в МИД нашей страны, комментируя назначение Литвой специального посла по вопросам строящейся в Островце атомной электростанции. В числе таких ведомств – учреждения, занимающиеся охраной окружающей среды, энергетикой и экономикой.

Ранее Литва несколько раз выражала обеспокоенность в связи с инцидентами на строящейся в Островце атомной станции.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

Если литовской стороне для более эффективного диалога с нами требуется координатор в стенах МИД, то это ее право, и это можно только приветствовать. Если же данный пост учреждается лишь в целях дальнейшей политизации вопроса, переноса дискуссий на международные площадки, которые зачастую не имеют никакого отношения ни к ядерной тематике, ни к энергетике, ни к экологии, то в этом случае это скорее контрпродуктивный шаг.