МИД: Беларусь намерена участвовать в саммите «Восточного партнерства» на ранее озвученных условиях

То есть, белорусскую делегацию на саммите будет представлять Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Польше Виктор Гайсенок, если действия польской стороны не будут ограничивать его статуса и формата участия как главы делегации.

Андрей Савиных отметил, что Беларусь позитивно и в конструктивном ключе восприняла идею создания «Восточного партнерства», однако, сегодня происходит определенная политизация, отход от заявленных ранее принципов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Савиных, начальник управления информации, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:

Нам импонировали принципы, которые планировалось создавать в партнёрстве: взаимной заинтересованности, принципы конструктивного диалога, равноправного включения всех участников в формирование программной деятельности. Мы с большим интересом обращали внимание на перспективы панъевропейского или субрегионального сотрудничества управления торгового потока, в энергетическом сотрудничестве и массе других вопросов. Республика Беларусь внесла ряд достаточно интересных и конструктивных инициатив, в том числе и по вопросам взаимодействия частного сектора в рамках «Восточного партнёрства». Часть этих предложений была принята.

Тем не менее, мы сегодня видим, что происходит определённая политизация, происходит отход от заявленных ранее принципов. Выдвигаются необоснованные требования, и ставится под сомнение универсальность реализации данной программы. Мы убеждены, что эти тенденции нанесут вред «Восточному партнёрству» как субрегиональной инициативе. И мы бы надеялись на то, что заинтересованные стороны сумеют найти выход из складывающейся ситуации.