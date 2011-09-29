МИД: Беларусь готова отказаться от участия в варшавском саммите «Восточного партнерства»

Сегодня в Варшаве начнется саммит «Восточного партнерства». Белорусской стороной определено, что нашу делегацию на саммите возглавит Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Польше Виктор Гайсенок.

Польша намерена в этой связи предложить пересмотреть формат участия Беларуси – такая информация появилась накануне в польских СМИ со ссылкой на официальных лиц соседней страны. При таком решении Беларусь готова вообще отказаться от участия в варшавском саммите «Восточного партнерства». Об этом заявил белорусский МИД.

Следует отметить, что любая страна-участница имеет суверенное право определять свое представительство на саммите. Кроме того, в случае непринятия участия Беларуси в саммите, все принятые в Варшаве документы будут нелегитимны – поскольку решения «Восточного партнерства» принимаются консенсусом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Т.е. подписаться под любым документом должны все страны-участницы.

Андрей Савиных, начальник управления информации, пресс-секретарь МИД Беларуси:

Мы обратили внимание на публикацию польского агентства печати со ссылкой на слова пресс-секретаря МИД Польши о намерении определить форму участия белорусской делегации в саммите «Восточного партнерства». В этой связи считаем необходимым заявить, что любое государство-участник партнерства обладает суверенным правом самостоятельно определять уровень и персональный состав участия на мероприятиях «Восточного партнерства». Белорусская сторона должным образом назначила своим представителем на саммит в Варшаве Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Польше Виктора Гайсенка. Если статус и формат участия Виктора Гайсенка как главы белорусской делегации будут каким-либо образом ограничены, белорусская сторона оставляет за собой право отказаться от участия в саммите. С юридической точки зрения все документы саммита, принятые без согласия главы белорусской делегации, не будут легитимны».