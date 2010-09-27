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МИД: Беларусь готова к участию в миротворческих миссиях ООН

27 сентября 2010 18:04
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Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов.

Сначала планируется направить нескольких специалистов в силы ООН по поддержанию мира в Ливане. В этой стране уже работает один белорусский военный хирург. Сколько и каких специалистов понадобится  миссии, определит концепция сил ООН по поддержанию мира в Ливане, которая в настоящий  момент  пересматривается.

Кроме того, Беларусь изучает возможность участия в миротворческих силах на Кипре и в других операциях.

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларуси:
В конце октября в Беларусь прибудут секретари ООН для проведения встреч с нашими экспортёрами на предмет возможного участия Беларуси и в закупочной деятельности ООН, и на потребности операции по поддержанию мира. То есть, мы будем помогать как персоналом, так и продовольствием.

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