Международный валютный фонд и Всемирный банк решено реформировать

Об этом договорились лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского региона по итогам первого дня саммита в Перу. Также главы государств заявили, что в ближайший год не будут создавать новых ограничений для инвестиций и торговли. Сегодня участники форума подпишут итоговый документ, который уже получил название "Лимская декларация". Затем – неофициальная часть встречи. По традиции главы государств переоденутся в национальные наряды принимающей страны. И хотя пока детали гардероба держатся в тайне, никто не сомневается, что, скорее всего, президенты предстанут в красочных пончо, наподобие тех, что были в Чили 4 года назад.