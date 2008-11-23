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Международный валютный фонд и Всемирный банк решено реформировать

23 ноября 2008 14:37
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Об этом договорились лидеры стран Азиатско-Тихоокеанского региона по итогам первого дня саммита в Перу. Также главы государств заявили, что в ближайший год не будут создавать новых ограничений для инвестиций и торговли. Сегодня участники форума подпишут итоговый документ, который уже получил название "Лимская декларация". Затем – неофициальная часть встречи. По традиции главы государств переоденутся в национальные наряды принимающей страны. И хотя пока детали гардероба держатся в тайне, никто не сомневается, что, скорее всего, президенты предстанут в красочных пончо, наподобие тех, что были в Чили 4 года назад.

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