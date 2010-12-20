Международные наблюдатели отметили высокую ответственность белорусских избирателей

Это касается и процента явки на выборы, и количества белорусских наблюдателей.

На сегодняшний день нареканий ни в техническом, ни в организационном плане нет, считают международные эксперты. Их в стране работает более тысячи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Майкл Моргулис, международный наблюдатель (США):

Впечатления очень хорошие. Я сегодня общался со своими коллегами из французской «Фигаро» и лондонской Financial Times беседовал. Есть какие-то сомнения, но в целом, конечно, очень положительно. Все отвечает, мне кажется, общепринятым стандартам, которые понятны каждому цивилизованному человеку

Марк Базалев, международный наблюдатель (США):

Настроение вот там, где мы были — это было настроение просто праздничное и оно явно отражалось и на избирателях, и на комиссии. И мне очень понравилось, что и молодые люди, и пожилые — они отзывались очень положительно.