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Международные наблюдатели отметили высокую ответственность белорусских избирателей

20 декабря 2010 11:04
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Это касается и процента явки на выборы, и количества белорусских наблюдателей.

На сегодняшний день нареканий ни в техническом, ни в организационном плане нет, считают международные эксперты. Их в стране работает более тысячи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Майкл Моргулис, международный наблюдатель (США):
Впечатления очень хорошие. Я сегодня общался со своими коллегами из французской «Фигаро» и лондонской Financial Times беседовал. Есть какие-то сомнения, но в целом, конечно, очень положительно. Все отвечает, мне кажется, общепринятым стандартам, которые понятны каждому цивилизованному человеку

Марк Базалев, международный наблюдатель (США):
Настроение вот там, где мы были — это было настроение просто праздничное и оно явно отражалось и на избирателях, и на комиссии. И мне очень понравилось, что и молодые люди, и пожилые — они отзывались очень положительно.

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