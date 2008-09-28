Международные наблюдатели отмечают высокую активность и хорошую организацию нынешней кампании

За нынешними выборами следят почти 21,5 тысяча национальных наблюдателей и 925 международных. Эксперты присутствуют на заседаниях избиркомов, находятся на участках во время процедуры голосования и при подсчёте голосов. Не меньшей популярностью нынешняя парламентская кампания пользуется и в среде иностранных журналистов. На выборах аккредитовано почти 350 представителей СМИ.



Замечаний к проведению парламентских выборов в Беларуси у миссии наблюдателей от СНГ нет. Об этом заявил руководитель штаба миссии Наурыз Айдаров. Он отметил, что выборы проходят спокойно, прозрачно и в соответствии с белорусским законодательством. Наибольшая активность избирателей наблюдается в регионах и сельской местности.



Отметим, что в Беларуси от миссии СНГ находится 419 наблюдателей. Они работают во всех избирательных округах страны. Всего же в мониторинге выборов участвуют около тысячи международных экспертов.



Ну, а все оперативные данные о выборах журналисты и международные наблюдатели могут получать в режиме реального времени в информационном центре Центризбиркома. В 10 утра он открылся во Дворце Республики. Поступающие данные демонстрируют на установленных в зале мониторах. В информцентре созданы все условия для работы журналистов: подключён Интернет, предоставлены телефонные линии и факсы. Представители СМИ имеют возможность не только быстро получать данные о ходе голосования, но и оперативно передавать их.