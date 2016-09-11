Международные эксперты отметили внимание к мелочам и активность избирателей на парламентских выборах в Беларуси

Новости Беларуси. За ходом голосования на избирательных участках по всей стране следят более 32 тысяч национальных и более 800 международных наблюдателей. В их числе – представители Парламентских ассамблей Совета Европы и ОБСЕ, Шанхайской организации сотрудничества, дипломатического корпуса, а также эксперты избирательных органов иностранных государств.

Отметим, что самые многочисленные миссии в Беларусь направили СНГ и Бюро по демократическим институтам и правам человека – более 300 делегатов в каждой.

В течение всего дня эксперты различных уровней посещали избирательные участки и делились своими наблюдениями.

Окончательную оценку международные наблюдатели, конечно, вынесут после завершения парламентских выборов.

Однако уже 11 сентября своего рода «рефери» отметили серьёзный подход к организации голосования, позитивную атмосферу на участках и настрой самих избирателей – понимание, что каждый голос не просто бюллетень или выполненный гражданский долг, а непосредственное участие в жизни своей страны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Рашид Алимов, глава миссии наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества:

Сегодня с утра (с раннего утра) я посетил шесть участком. Мне удалось увидеть самое главное и почувствовать это: настроение людей. Избиратели здесь, в Минске, они всё-таки отражают общее настроение, которое царит в белорусском обществе. Это настроение, можно, наверное, сформулировать таким образом: «Мы видим свою страну, процветающую и стабильную, а людей – счастливыми». Это самое главное.

Сергей Лебедев, глава миссии наблюдателей от Содружества независимых государств:

Не скрою, с удовлетворением мы сегодня обменялись мнениями. В впечатления позитивные: идёт спокойная, хорошо организованная избирательная компания. На нескольких участках мы встретились с наблюдателями от ОБСЕ. Нас радует, что и у них тоже впечатления позитивные.

Тана де Зулуета, глава миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ:

Вместе с представителями Парламентской ассамблеи Совета Европы мы сделаем заключение завтра. Пока мы не можем делиться предварительными итогами. Но хочу сказать, что атмосфера во время выборов в Беларуси очень доброжелательная. Нас хорошо принимают.