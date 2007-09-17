Международные эксперты обсудят вопросы о запрещении ядерных испытаний

В Вене в пятой конференции примет участие и белорусская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Виктором Гайсёнком.

По результатам работы планируется принятие итогового документа, в котором обозначат совместимые с международным правом меры, призванные способствовать ускорению процесса вступления договора в силу. В соответствии с ним каждое государство-участник обязуется не производить любой испытательный взрыв ядерного оружия, а также любой другой ядерный взрыв.

Республика Беларусь, избравшая путь на безъядерность, является одной из активных сторонниц его скорейшего вступления в силу. "Наша страна рассматривает договор в качестве неотъемлемого элемента глобальной системы нераспространения ядерного оружия и убеждена, что его скорейшее вступление в силу стимулирует принятие мировым сообществом реальных и действенных шагов по направлению к всеобщему и полному ядерному разоружению", - заявил Андрей Попов, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь.