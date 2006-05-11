Международное объединение профсоюзов поддержало итоги президентских выборов в Беларуси

Профсоюзы в Беларуси пользуются огромной поддержкой Президента, и так будет всегда. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко на встрече с генеральным секретарем Всемирной федерации профсоюзов Георгиосом Маврикосом.Господин Георгиос Маврикос в профсоюзах уже 31 год. Несколько раз был уволен с работы за политическую и профсоюзную деятельность. Теперь его никто не уволит. Он сам защищает права трудящихся. Грек - генсек Всемирной профсоюзной организации. Она объединяет 129 миллионов человек и более 130 стран. Австралия, Беларусь, Греция, Ливан, Сирия и другие. Обе организации, и белорусская и международная, активно сотрудничают. Накануне Георгиос Маврикос заявил, что итоги президентских выборов в Беларуси показали народам Европы другой путь развития - без насилия и диктата США. Георгиос Маврикос на встрече с белорусским лидером сказал: <Мы достаточно хорошо осведомлены о ситуации в Беларуси. Нам было предоставлено очень много информации о положении трудящихся, зарплате, здравоохранении, образовании. Мы в будущем намерены активно использовать ее в работе в Западной Европе и других регионах мира>

Старейшее международное объединение профсоюзов открыто объявило о своей позиции по отношению к Беларуси: оказывать всемерную помощь, в том числе и в международных организациях.

Александр Лукашенко поблагодарил гостя за <колоссальную поддержку белорусских профсоюзов> и заметил: <Поверьте, то, как нагнетается обстановка вокруг Беларуси, то, что происходит на Западе вокруг Беларуси, не соответствует действительности.>

Александр Лукашенко назвал ФПБ мощнейшей опорой государства и общества. Эта организация объединяет 99% трудящегося населения, 4 миллиона трудящихся. Александр Лукашенко вспомнил развал Советского Союза, недееспособность экономики страны того периода. Ее состояние он сравнил с послевоенным, когда пришлось заново создавать нормальные условия труда и жизни человека. <Вот этого, наверное, отдельные западные профсоюзные лидеры и политики не хотят видеть: Мы полны решимости за нынешнюю пятилетку снять всякие проблемы, хотя их и немало, связанные с трудоустройством и работой людей. Сегодня безработица составляет у нас не более 1%>, - подчеркнул глава государства.