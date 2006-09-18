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Между Украиной и Молдовой:

18 сентября 2006 07:12
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Большинство жителей Приднестровья проголосовали за независимость и союз с Россией.

Такое решение они выразили на референдуме, прошедшим  17 сентября. За союз с Россией высказались 97% приднестровцев. Против интеграции проголосовало лишь 2,3% избирателей. Наконец, около 2% избирателей не смогли определиться с выбором.

Молдова, ОБСЕ, Евросоюз и ряд других международных организаций заранее объявили референдум незаконным. Около 130 наблюдателей от общественных организаций стран СНГ и Европы, которые приехали в Тирасполь, назвали такую позицию "политикой двойных стандартов".

По официальным данным Центризбиркома Приднестровья, в референдуме приняли участие около 79% граждан или около 306 тысяч человек. На всенародный референдум в Приднестровье был вынесен вопрос поддержки населением курса на независимость Приднестровья и последующего свободного присоединения его к Российской Федерации. В ближайшее время будет проработан вопрос о реакции Госдумы на официальные итоги референдума. По мнению белорусских политологов, приднестровцы проголосовали так,  руководствуясь эмоциями. 

"Что касается перспектив вхождения в состав России, то здесь наиболее сложным моментом является отсутствие территориальных границ, то есть Приднестровье - это узкая полоска земли между Украиной и Молдовой. С Россией она не граничит. Но в случае  с Приднестровьем,  сложнее ситуация. Оно не имеет выхода к морю. Будет сложно поддерживать контакты кроме авиа. Нужна ли России подобная проблема? ...Какой-то экономической выгоды нет. Здесь идет речь об эмоциональной поддержке", - прокомментировал ситуацию политолог Павел Потапейко.

За интеграцию с Молдовой свои голоса отдали  только 3,4% приднестровцев. Вопрос об отказе Приднестровья от независимости с последующим вхождением в состав Молдовы также был вынесен на референдум. В ответ на это МИД Молдовы заявил, что не признает результатов референдума.     

"Можно понять и Кишинев, и Приднестровье. Подобный референдум вряд ли будет одобрен властями Кишинева. И это абсолютно логично. У каждой из сторон есть свои аргументы. Однако нужно четко отдавать себе отчет, что Приднестровье - "инородное тело". С другой стороны, в Молдове есть и пример более мягкого выхода из ситуации  (Гагаузия), которая получила права автономии. Там эта проблема получила цивилизованное развитие", - отметил политолог Павел Потапейко.

Глава Приднестровья Игорь Смирнов подчеркнул, что определяющим для руководства республики будет решение граждан. Результаты референдума станут основой для выработки Тираспольскими властями внешнеполитического вектора.

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