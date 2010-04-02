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Местные органы власти должны критически подходить к работе исполкомов и избавляться от бюрократизма

02 апреля 2010 11:45
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Об этом заявил Председатель Совета республики Национального собрания Беларуси Борис Батура во время открытия сессии Верхней палаты. По его мнению, новый депутатский корпус должен отличаться активностью и работоспособностью.В год качества все госорганы должны приложить максимум усилий для улучшения качества жизни и роста благосостояния населения. В ходе четвертой сессии сенаторы планируют рассмотреть ряд законопроектов в сфере архитектуры и строительства, охраны авторских прав, оказания психологической помощи и другие. А также ряд международных договоров. Среди них – конвенция об упрощении таможенных процедур и документы, касающиеся Таможенного союза.

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