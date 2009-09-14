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Меркель vs. Штайнмайер: завершение дебатов

14 сентября 2009 07:56
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В Германии прошли первые и единственные теледебаты между претендентами на пост канцлера.

Действующей главе правительства Ангеле Меркель противостоял министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер. За словесной баталией наблюдала вся страна. Миллионы жителей прильнули к экранам телевизоров. Не осталось свободных мест и в спорт-барах.

Кандидаты встретились в студии за две недели до выборов в парламент, на которых будут представлять основные конкурирующие партии. Согласно социологическим опросам, за Христианский Демократический союз Ангелы Меркель сейчас готовы проголосовать более трети немцев. Социал-демократы во главе со Штайнмайером отстают с двадцатью процентами.

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