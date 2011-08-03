Мэр Вильнюса на бронетранспортере раздавил Mercedes, припаркованный на велодорожке

В Вильнюсе городские власти провели показательную акцию против неправильно паркующихся автолюбителей.

Мэр Вильнюса Артурас Зуокас сел за руль бронетранспортера и поехал по центру литовской столицы. Увидев, что на одной из улиц автомобиль марки Mercedes был припаркован на полосе, предназначенной для велосипедистов, мэр раздавил автомобиль. За автохламом приехал эвакуатор. Осколки стелка мэр подмел, а шокированному владельцу напомнил, что нарушать ПДД нельзя.

«Если у тебя есть много денег, это не значит, что машину можно оставлять где угодно», – заявил Зуокас.

Не сообщается, был ли в курсе планов мэра водитель машины, а также будет ли он обращаться в суд за компенсацией.