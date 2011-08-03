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Мэр Вильнюса на бронетранспортере раздавил Mercedes, припаркованный на велодорожке

03 августа 2011 14:25
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В Вильнюсе городские власти провели показательную акцию против неправильно паркующихся автолюбителей.

Мэр Вильнюса Артурас Зуокас сел за руль бронетранспортера и поехал по центру литовской столицы. Увидев, что на одной из улиц автомобиль марки Mercedes был припаркован на полосе, предназначенной для велосипедистов, мэр раздавил автомобиль. За автохламом приехал эвакуатор. Осколки стелка мэр подмел, а шокированному владельцу напомнил, что нарушать ПДД нельзя.

«Если у тебя есть много денег, это не значит, что машину можно оставлять где угодно», – заявил Зуокас.

Мэр Вильнюса на бронетранспортере раздавил Mercedes, припаркованный на велодорожке

Мэр Вильнюса на бронетранспортере раздавил Mercedes, припаркованный на велодорожке

Мэр Вильнюса на бронетранспортере раздавил Mercedes, припаркованный на велодорожке

Мэр Вильнюса на бронетранспортере раздавил Mercedes, припаркованный на велодорожке

Мэр Вильнюса на бронетранспортере раздавил Mercedes, припаркованный на велодорожке

Мэр Вильнюса на бронетранспортере раздавил Mercedes, припаркованный на велодорожке

Мэр Вильнюса на бронетранспортере раздавил Mercedes, припаркованный на велодорожке

Мэр Вильнюса на бронетранспортере раздавил Mercedes, припаркованный на велодорожке

Не сообщается, был ли в курсе планов мэра водитель машины, а также будет ли он обращаться в суд за компенсацией.

# Фотофакт

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